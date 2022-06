1 Die Polizei hat fünf Autofahrer angezeigt, die auf der A8 eine Unfallstelle filmten. (Symbolfoto) Foto: imago images/Marc Gruber

Nach einem Unfall auf der A8 bei Köngen (Kreis Esslingen) filmten fünf Autofahrer das Geschehen mit ihren Handys. Die Polizei zeigte die Gaffer an.















Um die Mittagszeit filmten am Montag fünf Autofahrer eine Unfallstelle auf der A8 bei Köngen (Kreis Esslingen). Wie die Polizei mitteilte, fuhren sie dafür langsam auf einer freigegebenen Fahrspur an der Unfallstelle vorbei und filmten das Geschehen während der Fahrt mit ihren Handys. Die Verkehrspolizei zeigte die Hobby-Filmer an, sie müssen nun jeweils mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Gaffer und Schaulustige sind auf Straßen eine doppelte Gefahr: Zum einen wird häufig die Arbeit der Rettungskräfte oder der Polizei gestört. Dies kann einerseits zu drastischen Folgen für Unfallopfer führen, andererseits können sich laut eines Polizeisprechers aber auch die Filmenden der unterlassenen Hilfeleistung schuldig machen.

Andererseits kann das Bedienen von elektronischen Geräten während der Fahrt vom Verkehr ablenken und so häufig zu Folgeunfällen führen. Die Polizei weist daraufhin, dass jegliche Ablenkung während der Fahrt vermieden werden sollte und die Nutzung beispielsweise eines Smartphones während der Fahrt strafbar sein kann.