Unbekannte sind zwischen Samstag 13.30 Uhr und Montagmorgen in ein Unternehmensbüro in der Öschelbronner Straße in Gäufelden-Nebringen eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein vermutlich gekipptes Fenster Zutritt zum Gebäude und brachen dann eine Tür auf. Sie entwendeten Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrags. Dann flüchteten sie vermutlich durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite über den Parkplatz. Der Polizeiposten Gäu hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0 70 32/ 95 49 10 zu melden.