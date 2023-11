Gärtnerei in Esslingen: Hier wachsen auf 300 Quadratmetern die knall roten Weihnachtssterne

Gärtnerei in Esslingen

1 Ein Blick ins Gewächshaus macht sofort deutlich: Rot ist nach wie vor die dominierende Farbe bei den Weihnachtssternen. Foto: /Marion Brucker

Michael Thiel ist einer der letzten Gärtnermeister in Esslingen und Umgebung, die Weihnachtssterne kultivieren. Im November und Dezember brummt das Geschäft. Aber die Nachfrage geht zurück – aus verschiedenen Gründen.











Montag und Freitag sind Auslieferungstage. Dann fährt Michael Thiel zu Blumengeschäften in Esslingen, Wernau und Wendlingen, um ihnen Weihnachtssterne zu bringen. „Start ist immer rund sechs Wochen vor Weihnachten“, erklärt der Gärtnermeister. Bis eine Woche vor dem Fest geht es rund. Thiel öffnet die Türen eines seiner Gewächshäuser in Esslingen-Hegensberg, in dem er seit Juli Weihnachtssterne zieht. Ein Meer roter Blütensterne leuchtet einem entgegen. „Rot ist die Hauptfarbe“, erklärt der 58-Jährige.