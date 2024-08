Gärten in Esslingen: Ein grünes Paradies inmitten der Altstadt

Gärten in Esslingen

1 Nach der Gartenarbeit genießt Wolfgang von Stryk die Ruhe im kleinen grünen Paradies zwischen den Nachbarhäusern. Foto: /Gaby Weiß

Die Dachterrasse der Familie von Stryk in der Esslinger Heugasse ist eine üppig und vielfältig bepflanzte Oase zwischen Himmel und Erde.











Link kopiert

Mitte August ruht Wolfgang von Stryk abends nach Einbruch der Dunkelheit im Liegestuhl auf seiner Dachterrasse und schaut in den Himmel – in der Hoffnung, dass ihm der Meteorstrom der Perseiden viele Sternschnuppen beschert. Mitten in der Esslinger Altstadt, zwischen Heu- und Webergasse, hegt und pflegt Familie von Stryk ein üppig bepflanztes Dachgarten-Paradies, das zum Entspannen und Träumen einlädt.