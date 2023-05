Geste an die Ukraine: Alle singen „You’ll Never Walk Alone“

21 „You’ll Never Walk Alone“: Der ganze Saal stimmte mit ein. Foto: AFP/OLI SCARFF

Es war ein Gänsehaut-Moment beim Eurovision Song Contest – und wurde an diesem Abend allgemein auch als Geste an die Ukraine verstanden. Alle singen die Hymne „You'll Never Walk Alone.















Der Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool hat am Samstagabend einen Gänsehaut-Moment geschaffen. Der ganze Saal stimmte mit ein, als der niederländische Musiker Duncan Laurence mit zahlreichen Moderatorinnen und Moderatoren der Vorjahre den Klassiker „You’ll Never Walk Alone“ sang.

Dazu wurden viele blau-gelbe Ukraine-Flaggen geschwenkt. Das Lied von Gerry and the Pacemakers ist nicht nur der Vereinssong des FC Liverpool und auch bei Fans des FC St. Pauli populär.

Er wurde an diesem Abend allgemein auch als Geste an die Ukraine verstanden, die unter dem russischen Angriffskrieg leidet und deshalb den ESC 2023 nicht hatte austragen können. Großbritannien hatte die Ausrichtung des Wettbewerbs übernommen.