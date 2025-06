Gabriele Siedle: Unternehmerin baut spektakuläres Kunstmuseum

Katholisches Hochfest Was wird an Fronleichnam gefeiert?

Fronleichnam ist in Baden-Württemberg und einigen anderen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Der Hintergrund dieses Hochfestes im Kirchenjahr der katholischen Kirche ist den meisten aber kaum noch bekannt. Was wird an dem Hochfest gefeiert? Und seit wann gibt es Fronleichnam?