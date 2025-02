G9 und Schulreform in Baden-Württemberg: Kommen jetzt weniger Viertklässler aufs Gymnasium?

1 Wo soll es nach der vierten Klasse weitergehen? Diese Entscheidung müssen Kinder und Eltern in diesen Wochen treffen. Foto: dpa/Martin Schutt

Die Rückkehr zu G9 geht einher mit einer verbindlicheren Grundschulempfehlung. Wie sind diese ausgefallen und wie die Beratungsgespräche mit den Eltern verlaufen? Wir haben uns an zwei Schulen in Stuttgart umgehört.











Link kopiert

Annemarie Raab, Rektorin der Falkertschule in Stuttgart-West, ist froh, dass Kompass 4 bei den Grundschulempfehlungen in diesem Jahr noch keine große Rolle gespielt hat. Die neuen Kompetenztests in Mathe und Deutsch, an denen im November erstmals alle Viertklässler an staatlichen Schulen teilnehmen mussten, sind ein Teil der neuen Grundschulempfehlung – neben der pädagogischen Gesamtwürdigung der Lehrkräfte und dem Elternwillen. Doch Kompass 4 ist zumindest in Mathe so schlecht ausgefallen, dass das Kultusministerium zurückruderte und das „Votum der Lehrkräfte“ als entscheidend hervorhob, und zwar „unbeeinflusst von Kompass 4“.