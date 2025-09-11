G9 im Südwesten: Wie viel Elitebewusstsein verträgt das neue neunjährige Gymnasium?
Nach dem Ende der Sommerferien starten die Fünft- und Sechstklässler zum neunjährigen Weg bis zum Abitur. Foto: dpa

Kultusministerin Schopper räumt der Steigerung der Abiturquote im neuen G9 Priorität vor der Förderung von Spitzenschülern ein. Das ist ein Irrweg, kommentiert Autorin Bärbel Krauß.

Manchmal kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Nun startet Baden-Württemberg nach gefühlt ewigen Auseinandersetzungen um die Frage nach der richtigen Dauer der Schulzeit bis zum Abitur mit einem modernisierten neunjährigen Gymnasium ins neue Schuljahr. Und jetzt entfacht die grüne Kultusministerin eine kropfunnötige – umgekehrte – Elitedebatte. Dass Theresa Schopper die Förderung der leistungsstarken Schüler auch an den G9-Gymnasien hintanstellt und stattdessen eine Steigerung der Abiquote durch Förderung der schwächeren Schüler die größere Bedeutung zumisst, ist einfach falsch.

