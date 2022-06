1 Zurückhaltung, leere Phrasen oder Vorsicht im Umgang mit der Presse sind ihre Sachen nicht: Elisabeth Koch Foto: dpa/Angelika Warmuth

Elisabeth Koch geleitet Garmisch-Partenkirchen durch den Gipfel und kümmert sich auch um die Demonstranten.















Link kopiert

Sie kommt gerade vom Camp der Protestierer zurück ins Rathaus. Jeden Tag schaut Elisabeth Koch, die CSU-Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, dort an der Loisach vorbei, ob alles in Ordnung ist. Wie sich die Campbewohner verhalten, was die Polizei so macht. „G7-Gegner haben wie alle Bürger ihre Rechte“, sagt die Juristin. „Und das Demonstrationsrecht ist ein wichtiges Verfassungsrecht. Nur bei Gewalt hört es bei mir auf.“