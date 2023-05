1 Fynn Nicolaus zieht ab vom Kreis und überwindet HSV-Keeper Johannes Bitter – der Rechtshänder ist flexibel einsetzbar. Foto: Baumann/Julia Rahn

Er war mit 16 Jahren der jüngste Spieler der Handball-Bundesliga-Geschichte. Drei Jahre später spielt Fynn Nicolaus beim TVB Stuttgart auf eigenen Wunsch nicht mehr am Kreis, sondern im Rückraum. Eine Entscheidung, die ihm die Teilnahme an der U-21-Heim-WM kosten könnte.















Eine WM ist immer etwas Besonderes. Eine Heim-WM sowieso. Auch bei den Junioren. An diesen U-21-Titelkämpfen vom 20. Juni bis zum 2. Juli 2023 in Deutschland teilzunehmen ist auch das Ziel von Fynn Nicolaus. „Davon träumt man schon als kleiner Junge“, sagt der 19-Jährige vom Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart vor dem Heimspiel-Highlight am Samstag (20.30 Uhr/Porsche-Arena) gegen den deutschen Rekordmeister THW Kiel.