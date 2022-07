1 Bei großen Spielen wie dem Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Hot 05 Futsal zeigt der 1. Stuttgarter Futsal Club sein Können in der Scharrena. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der 1. Stuttgarter Futsal Club ist deutscher Meister und nimmt an der Champions-League-Qualifikationsrunde teil. Allerdings liegt der Verein mit der Stadt im Clinch um bessere Trainingszeiten.















Bis zum Saisonauftakt ist noch etwas Zeit: Am 4. September (18 Uhr/Scharrena) startet der amtierende Deutsche Futsal-Meister 1. Stuttgarter Futsal Club mit dem Derby gegen den TSV Weilimdorf in die neue Saison der Futsal-Bundesliga. Zuvor kämpft die Mannschaft von Trainer Vojkan Vukmirovic in der Qualifikationsrunde der Champions League um die Teilnahme an der Hauptrunde in der Königsklasse. Gegner sind zwischen dem 23. und 27. August die Teams Örebro SK Futsalklubb (Schweden), Istanbul Sisli (Türkei) und das georgische Team Georgians. Nur der Gruppensieger kommt weiter, der Austragungsort für das Turnier ist noch offen.