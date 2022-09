1 Die Feuerwehr musste am Freitag wegen eines brennenden Fahrzeugs ausrücken. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Ein Ford-Minivan ist am Freitagabend in Sindelfingen in Brand geraten. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und verhinderte Schlimmeres.















Link kopiert

Am Freitagnachmittag gegen 16.35 Uhr meldeten Fußgänger in Sindelfingen (Kreis Böblingen) einen qualmenden Ford Galaxy in der Mahdentalstraße auf Höhe der einmündenden Carl-Loewe-Straße. Wie die Polizei berichtet, war der dort parkende Pkw aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Sindelfingen konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Es wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.