1 Eine Ampel hatte wohl auf Rot gestanden. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Vermutlich hatte es ein 62-Jähriger eilig, als er Mitte Januar in Marbach eine Kreuzung überquerte und dabei einen nahenden Wagen nicht bemerkte. Nun ist er seinen schweren Verletzungen erlegen.















Link kopiert

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 62-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Unfall hatte sich bereits Mitte Januar in Marbach ereignet. Der Mann war beim Überqueren einer Kreuzung in der Nähe des Bahnhofs von einem Auto erfasst und durch den Zusammenstoß mehrere Meter weit geschleudert worden.

Unsere Empfehlung für Sie Unfall in Marbach Fußgänger schwer verletzt Der Mann wurde angefahren und circa zehn Meter weit geschleudert. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen.

Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Dort starb er nach Angaben der Polizei am Montag. Inzwischen ist auch die Ursache des Unfalls geklärt. Der Fußgänger hatte die Güntterstraße wohl bei grüner Ampel überquert, lief aber anschließend noch schnell bei Rot über die Bahnhofstraße. Dabei muss er den nahenden Wagen übersehen haben, teilte ein Polizeisprecher mit.