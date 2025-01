Fußballfans treten selbst den Ball: Beste Stimmung und viele Tore

1 Szene aus dem Spiel Team Brustring 0711 (Stuttgart) gegen Team Ernte 2000 vom Fanclub FC Erzgebirge Aue (in Blau). Foto: /A. Kaier

24 Fanclubs kicken in Berkheim bei den Rot-Weißen Schwaben um den Wanderpokal der Stadt Esslingen. Am Ende setzte sich die Eintracht Bahnhof durch.











Link kopiert

„Judith, hinten bleiben!“. Die Anweisungen des Trainers vom Spielfeldrand aus sind klar und deutlich. Doch Judith Alt vom Team Brustring 0711 hält sich nicht immer daran. Am Samstagabend gelingt ihr im Spiel gegen das Team Ernte 2000, dem Fanclub des Drittligisten FC Erzgebirge Aue der Ausgleich - sehr zur Freude ihrer männlichen Teamkollegen und vor allem der Trainerbank. Die Fußballerin spielt normalerweise beim SV Hoffeld in Stuttgart in der Landesliga. Sie gehört zu einer der 24 Freizeitmannschaften, die sich am Wochenende in Berkheim zum 44. Internationalen Hallenfreizeit-Fußballturnier getroffen haben.

Die zweitägige Veranstaltung gibt es seit dem Jahr 1980 und sie ist das größte Fanclub-Hallenturnier in ganz Europa. Ausgerichtet wird der sportliche Wettbewerb um den Wanderpokal der Stadt Esslingen vom VfB Stuttgart Fanclub Rot-Weiße Schwaben (RWS) Berkheim 1977. Die RWS wiederum sind mit ihren rund 1800 Mitgliedern der größte der etwa 600 VfB-Fanclubs.

Die Fans hoffen auf Tickets

Geleitet wird der Berkheimer Club von Vereinschef Joachim Schmid. „Derzeit steigt die Anzahl der VfB Fanclubs stark an“, berichtet Schmid. Deutliche Zuwächse haben aber auch die bereits bestehenden Vereine. Die RWS in Berkheim verzeichneten allein im Jahr 2024 einen Zuwachs von 225 neuen Mitgliedern. Als Grund dafür nennt Schmid die Hoffnung vieler VfB Fans, über eine Clubmitgliedschaft besser an Karten für die Championsleague-Spiele des Stuttgarter Bundesligisten und Vizemeisters der Saison 2023/2024 oder an eine Dauerkarte zu kommen, was derzeit über den normalen Vorverkauf fast unmöglich ist.

Wie jedes Jahr stand das Turnier der Fanclubs in Berkheim auch heuer wieder vor allem im Zeichen des Fairplay und des Spaßes am Kicken. Judith Alt war mit ihrem Brustring 0711 zum zweiten Mal dabei. Gefragt, ob es ihr in Berkheim gefällt, muss sie lachen. „Uns macht’s sehr viel Spaß, sonst wären wir nicht wiedergekommen“, sagt sie und spricht von einer „coolen Veranstaltung“. Felix Eder sieht es ähnlich. Er war mit seiner Eintracht Bahnhof ebenfalls zum zweiten Mal mit von der Partie. Er spielt in Denkendorf Fußball. Was ihm am Hallenfußball gefällt? „Alles ist einfach viel schneller und es passiert viel mehr auf dem Platz“, sagt er. Das mache „richtig Laune“.

Nicht nur VfB-Fans an Start

Sowohl die Eintracht Bahnhof als auch das Team Brustring 0711 sind Fanclubs des VfB Stuttgart und gehörten zum Kreis jener 13 VfB-Fanclubs, die in diesem Jahr nach Berkheim gekommen waren. Mit dabei waren aber auch Teams, die anderen Fußballclubs die Stange halten, beispielsweise für Bayern München, 1860 München, für Fortuna Düsseldorf oder Union Berlin. Selbst aus der Schweiz waren mit dem Grasshopper Zürich-Fanclub East Boys und dem Aarau 1981 am Wochenende zwei Mannschaften nach Berkheim gekommen.

Am Ende setzte sich die Eintracht Bahnhof durch und landete ganz oben auf dem Treppchen. Das Team Aarau 1981 aus der Schweiz sicherte sich in diesem Jahr den 2. Platz. Auf dem 3. Platz landete trotz des Unentschieden gegen den Brustring 0711 vom Samstagabend das Team Ernte 2000, der Fanclub von Erzgebirge Aue.

Die Siegerehrung am Sonntagabend übernahm Dietmar Allgaier, der Präsident des VfB Stuttgart, gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Nikolas Fink. Allgaier hatte für diese Aufgabe eigens das Testspiel seines Vereins gegen Ajax Amsterdam an diesem Nachmittag sausen lassen. Weil er „einen wichtigeren Termin hatte“, wie er unter dem Beifall des Publikums in der Berkheimer Sporthalle sagte. Schon heute steht fest, dass das Turnier auch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, und zwar am 3. und 4. Januar 2026.