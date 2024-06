Fußballerin des FC Esslingen: Im Vollsprint in Richtung Profifußball

Im Vollsprint in Richtung Profifußball

1 Die 17-jährige Fußballerin Laila Portella geht auf der zentralen Position im Verbandsstaffel-Spiel der B-Junioren des FC Esslingen gegen den VfL Kirchheim voran. Foto: /Robin Rudel

Die talentierte Fußballerin Laila Portella geht den nächsten Karriereschritt und verabschiedet sich vom FC Esslingen in Richtung FC Bayern München. Auf Vereinsebene ist die 17-Jährige dann das erste Mal „ohne Jungs“ auf dem Feld.











Laila Portella lässt sich nicht wegschieben, behauptet sich und gewinnt das Kopfball-Duell gegen Max Rieker beim Einwurf. Keine ungewöhnliche Situation. Die 17-Jährige unterlag mit dem FC Esslingen zwar Rieker und dem VfL Kirchheim mit 1:2, steht in der Tabelle aber vor den Kirchheimern in der Fußball-Verbandsstaffel der B-Junioren. Nur noch eine Partie – am Sonntag (11 Uhr) beim FV Löchgau – hat Laila Portella mit den Esslinger Jungs vor sich, dann geht die U-17-Junioren-Nationalspielerin den nächsten Karriereschritt.