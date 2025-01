Fußballer vom TV Echterdingen: „Ich will kein Mitleid“ – 19-Jähriger begegnet dem Krebs mit Humor

1 Leon Holzschuster lebt in Denkendorf, arbeitet in Stuttgart und spielt beim TV Echterdingen Fußball. Foto: /Lichtgut/Ferdinando Iannone

Leon Holzschuster ist 18 Jahre alt, als er von seiner seltenen Krebserkrankung erfährt. Dass er heute noch lebt, hielten die Ärzte nicht für möglich. Der Fußballer vom TV Echterdingen will mit seiner Geschichte anderen Mut machen.











„Ich bin schon stolz, dass ich es so lange überlebt habe“, sagt Leon Holzschuster nach Feierabend an einem sonnigen Januarmittag vor dem Staatstheater in Stuttgart, wo er gelegentlich in der Kantine arbeitet. Wenn der 19-Jährige über seine seltene Krebserkrankung spricht, klingt das für die einen beeindruckend, für andere vielleicht befremdlich: „Ich behandele die Krankheit wie einen Schnupfen“, erklärt Leon. „Nur, dass ich länger kämpfen muss – und vielleicht sterbe.“