Fußballer tödlich verunglückt: So grausam: Liverpool-Kapitän van Dijk trauert um Jota

2 Virgil van Dijk (r.) wird seinen gestorbenen Teamkollegen Diego Jota (l) vermissen Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Der Unfalltod des portugiesischen Fußball-Nationalspielers Diego Jota nimmt auch Virgil van Dijk schwer mit. Der Niederländer denkt vor allem an die Familie.











Link kopiert

Liverpool - Auch Liverpools Kapitän Virgil van Dijk hat nach dem Unfalltod von Diogo Jota mit emotionalen Worten öffentlich um seinen Teamkollegen getrauert. "Ich kann es nicht glauben, will es nicht glauben. Absolut am Boden zerstört und total ungläubig", schrieb der Niederländer in einem Instagram-Post: "Was für ein Mensch, was für ein Spieler, aber vor allem was für ein unglaublicher Familienmensch."

Der Portugiese Jota habe allen beim englischen Fußballmeister FC Liverpool "so viel bedeutet" und werde dies "immer tun", ergänzte van Dijk. Doch noch schwerer sei der Verlust von Jota und dessen Bruder André Silva für die engsten Vertrauten: "Dass ihre Familie zwei Söhne, einen Ehemann und einen Vater verliert, ist einfach unvorstellbar. So grausam und unfair."

Jota und sein Bruder waren in der Nacht zu Donnerstag in der nordspanischen Provinz Zamora mit ihrem Auto vermutlich wegen eines geplatzten Reifens von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto durchbrach eine Leitplanke und fing Feuer. Die beiden Brüder hatten keine Chance.

Was passiert mit der Trikotnummer 20?

In England gibt es Spekulationen, dass der FC Liverpool Jotas Trikotnummer 20 zu Ehren des Gestorbenen nicht mehr vergeben wird. Der Club schrieb in einer Hommage an den Portugiesen, dass die Nummer 20 "verewigt" werde.

Van Dijk dürfte die Idee unterstützen. "Für immer ein Champion, für immer Nummer 20. Es war ein Privileg, auf dem Platz an deiner Seite gestanden zu haben und dein Freund davon gewesen zu sein", schrieb der 33-Jährige.

"Wir werden dich unglaublich vermissen und dich nie vergessen. Dein Vermächtnis wird weiterleben, wir werden dafür sorgen!"