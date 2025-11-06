Fußballer des TSV RSK Esslingen II: Johannes Lipp, der Tor-Spieler

1 Nicht zu stoppen: Johannes Lipp (am Ball) setzt sich im Spiel des TSV RSK II gegen die Abwehr des GFV Odyssia Esslingen durch. Foto:

Der 25-jährige Johannes Lipp blickt auf seine „schöne Zeit“ als Keeper beim FC Esslingen zurück und will nun dem TSV RSK Esslingen II mit seinen Toren zum Aufstieg in die KLA verhelfen.











Noch vor einiger Zeit war Johannes Lipp der sichere Rückhalt zwischen den Pfosten, hütete das Tor des FC Esslingen und war maßgeblich am Durchmarsch des FCE von der Kreisliga A in die Verbandsliga beteiligt. Nun steht der 25-Jährige nicht mehr im eigenen Strafraum – sondern im gegnerischen. In der Kreisliga B 1 schoss er in der laufenden Saison für den TSV RSK Esslingen II neun Tore in zehn Ligaspielen.