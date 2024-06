Fußballabend im Vier Peh: Esslinger Fans bejubeln den Einzug ins Viertelfinale

1 Gemeinsam feiert es sich viel schöner: Die Fußballfans im Vier Peh hatten Grund zum Jubeln. Foto: Roberto Bulgrin

Im Biergarten der Esslinger Kultkneipe Vier Peh war beim Public Viewing am Samstagabend kein Platz mehr frei. Die Freude über den Sieg der deutschen Mannschaft gegen Dänemark war groß.











Zahlreiche Fußballfans feierten am Samstagabend in der Esslinger Kultkneipe Vier Peh den 2:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark. Die Sitzplätze im Lokal und vor allem im Biergarten waren schon vor dem Anpfiff restlos belegt, dicht gedrängt verfolgten die Gäste die Achtelfinalpartie der Fußball-Europameisterschaft auf mehreren Leinwänden und Displays.

Dabei musste immer wieder kurz gezittert werden – nicht nur wegen des Geschehens auf dem Spielfeld in Dortmund. Der sorgenvolle Blick richtete sich auch hierzulande gen Himmel. Doch das vorhergesagte Unwetter im Kreis Esslingen blieb glücklicherweise aus. Die Deutschen stehen nun im Viertelfinale, das am kommenden Freitag in Stuttgart ausgetragen wird. Auch bei dieser Partie lädt das Vier Peh zum Public Viewing ein.