Der Nellinger Matchwinner: Kevin Prekaj.

TV Nellingen gewinnt 4:3 gegen SGE. Hohe Niederlagen für den TSV RSK Esslingen und den TSV Deizisau.











Tolle, aufregende Spiele mit zum Teil vielen Toren brachte der Nachholspieltag in den Amateurfußballligen der Region. An Spannung kaum zu überbieten war der 4:3-Sieg des TV Nellingen in der Kreisliga A gegen die SG Eintracht Sirnau. Dabei wurde Kevin Prekaj zum Matchwinner: Er schoß die ersten drei Tore für den TVN – das vierte erzielte Denis Prekaj.