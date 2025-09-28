Fußball – Zusammenfassung: VfB Reichenbach verliert überraschend

1 Denkendorfs Lulzim Zhegrova setzt sich gegen FVP-Spieler Florian Maier durch. Foto: Michael Treutner

In der Bezirksliga unterliegt der TSV Berkheim erneut, der TSV RSK Esslingen erkämpft sich dagegen einen Punkt. Der KLA-Zweite VfB Reichenbach verliert überraschend in Sirnau.











Endlich wieder ein sonniger Spieltag auf den meisten Fußballplätzen der Region. Das nützte dem TSV Berkheim aber auch nicht viel, die Niederlage bei der TSG Salach war die fünfte im sechsten Spiel. Auf dem sonnigen Pfostenberg gewann zwar die zweite Mannschaft des FVP ihr erstes Spiel in dieser Saison in der Kreisliga A gegen den SC Altbach, aber die Bezirksligamannschaft des FVP verlor trotz Führung gegen den TSV Denkendorf. Einen laut Spielleiter Thomas Schuler „verdienten Punkt“ erkämpfte sich der TSV RSK Esslingen gegen die Türkspor Nürtingen. In Sirnau scheinte die Sonne vor allem für die SG Eintracht, die überraschend den VfB Reichenbach besiegte. Der TV Unterboihingen profitierte aber nicht von der Reichenbacher Niederlage und verlor ebenfalls sein Auswärtsspiel beim ASV Aichwald. Spannend bleibt es an den Tabellenspitzen in den B-Ligen.