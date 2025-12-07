Fußball – Zusammenfassung: TSV Wernau und TSG Esslingen sind obenauf
1
Die Wendlinger haben die Lufthoheit, aber die Deizisauer holen den Sieg. Foto: Michael Treutner

Die Fußball-Kreisliga A bleibt spannend und im oberen Drittel sehr eng. In der Bezirksliga gibt es derweil einige überraschende Siege.

In der Fußball-Kreisliga A übernimmt der TSV Wernau die Spitzenposition. Bereits am Donnerstagabend setzte sich in der A-Liga der ASV Aichwald mit 2:1 gegen den VfB Reichenbach durch. Die anderen abgesagten Spiele vom vorletzten Spieltag fielen wieder den Witterungsbedingungen zum Opfer und werden im neuen Jahr nachgeholt. Derweil gewinnen die Bezirksliga-Teams der Region allesamt ihre Partien.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.