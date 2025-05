1 Durch den 3:0-Sieg gegen Sirnau verlässt der VfBOEZ die Abstiegsränge. Foto: Herbert Rudel

Der Spitzenreiter der Kreisliga A TSV RSK Esslingen gewinnt klar. In den Abstiegsregionen der Spielklasse bleibt es spannend, denn es sind derzeit vier Teams gefährdet. Bezirksligist TSV Köngen ist derweil nicht zu stoppen.











Souveräne Spitzenreiter in den einzelnen Ligen. In den vorderen Regionen trennt sich langsam die Spreu vom Weizen. Eng geht es in den hinteren Tabellenregionen in der Bezirksliga sowie in der Kreisliga A zu.