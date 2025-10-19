Fußball – Zusammenfassung: TSV RSK Esslingen zurück in der Erfolgsspur
1
Im Bezirksliga-Derby zwischen Berkheim und dem FVP geht es heiß her. Foto: Michael Treutner

Der TSV RSK Esslingen gewinnt beim FV Vorwärts Faurndau mit 6:4 – und dreht dabei die Partie dank sechs Treffern von Tilman Weißenborn. Deizisau verliert indes in der KLA.

Spannende Spiele und bittere Niederlagen gab es in den Fußball-Amateurligen auch am vergangenen Sonntag wieder zu sehen. In der Bezirksliga lag der TSV RSK Esslingen in der Pause mit 2:3 zurück und Tilmann Weißenborn drehte mit sechs Toren die Begegnung noch auf 6:4. Der TSV Denkendorf hatte dem 1. FC Heiningen nicht viel entgegenzusetzen und verlor mit 0:5. In der Kreisliga A gelang dem SC Altbach wieder ein Sieg – ausgerechnet gegen den VfB Reichenbach.

