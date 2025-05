Fussball – Zusammenfassung: TSV RSK Esslingen ist vorzeitig Meister und Aufsteiger

1 So muss es sein: TSV-RSK-Funktionär Jochen Köstle bespritzt Meistertrainer Marko Kovacic (links) mit Sekt. Foto:

Der TSV RSK gewinnt in Sirnau. Köngen ist weiter souverän. Plochingen patzt. Berkheim bäumt sich auf. Notzingen schießt 23 Tore.











In der Fußball-Bezirksliga geben sich die zwei Aufstiegsfavoriten keine Blöße. Der TSV Köngen siegte wieder souverän, der 1. FC Eislingen bleibt dran. Weiter unten in der Tabelle verlor der FV Plochingen zunächst einen Spieler und dann die Partie gegen den Tabellenletzten. Der TSV Berkheim bäumte sich dagegen nochmal auf. In der Kreisliga A feiert der TSV RSK Esslingen vorzeitig den Meistertitel (ausführlicher Text folgt). Weiter Spannung herrscht in den Meisterrennen der B-Ligen.