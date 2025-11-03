Fußball – Zusammenfassung: TSV RSK Esslingen gewinnt klar bei der TSG Salach
1
Szene aus dem umkämpften KLA-Spiel zwischen dem VfBOEZ und dem FVP II. Foto: Michael Treutner

Denkendorf und Plochingen verlieren erneut, Berkheim verspielt einen 2:0-Vorsprung. In der Fußball-Kreisliga-A bleibt Reichenbach an der Spitze.

In der Fußball-Bezirksliga treten unsere Vertreter derzeit auf der Stelle. Nur der TSV RSK Esslingen befindet sich in einer Tabellenregion ohne Sorgen. Der TSV Denkendorf, der FV Plochingen und der TSV Berkheim befinden sich dagegen alle im unteren Bereich. Der VfB Reichenbach findet in der Kreisliga A zurück in die Erfolgsspur und verteidigt Platz eins. In der Kreisliga B 1 feiert der Absteiger TSV Baltmannsweiler einen 16:0-Kantersieg.

