1 Denkendorfs Niko Deuschle ist nur per Foul zu stoppen. Foto: /Herbert Rudel

In der Fußball-Bezirksliga siegt der TSV Köngen turbulent und der FV Plochingen verdient. Und in der A-Liga holt der TSV RSK Esslingen lediglich ein Unentschieden.











In der Fußball-Bezirksliga siegte der TSV Köngen erneut. Der FV Plochingen kämpfte sich durch einen Sieg etwas frei. Für den TSV Deizisau und den TSV Berkheim stehen die Chancen dagegen immer schlechter, sich in der Liga zu halten. In den B-Ligen siegten die Favoriten.