TSV Köngen überzeugt auch in Eislingen

Der Fußball-Bezirksligist gewinnt beim Mitfavoriten und ist nach dem zweiten Spieltag Zweiter.











Nach dem Erfolg in Eislingen ist der Fußball-Bezirksligist TSV Köngen neuer Tabellenzweiter. Dagegen verlor Aufsteiger TSV Berkheim auch seine erste Auswärtspartie der Saison. In der Kreisliga A ist der TV Unterboihingen neuer Spitzenreiter und als einziger Verein verlustpunktfrei. Favoritensiege und torreiche Spiele gab es in den B-Ligen.