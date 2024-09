Fußball-Zusammenfassung: TSV Köngen bleibt in der Erfolgsspur

TSV Köngen bleibt in der Erfolgsspur

Der Bezirksligist gewinnt mit 3:1 in Oberboihingen. Plochingen feiert den ersten Sieg. Wernau gewinnt in Ruit.











Der TSV Köngen bleibt in der Bezirksliga nach dem 3:1-Sieg beim TSV Oberboihingen Tabellenführer. Für die Fuchsgrubenkicker war es zum Saisonstart nun der vierte Sieg im vierten Spiel. Ebenfalls in der Bezirksliga fuhr der FV Plochingen mit dem 2:0 beim VfL Kirchheim den ersten Saison-Sieg ein. Der TSV Wernau gewann das Spitzenspiel der Kreisliga A mit 3:2 beim starken Aufsteiger TB Ruit und bleibt dem Tabellenführer TV Unterboihingen auf den Fersen. Dieser gewann mit 3:0 beim ASV Aichwald. Viele Tore, spannende Spiele und gleich drei Hattricks gab es in den B-Ligen.