Fußball – Zusammenfassung: TSV Berkheim ringt den Favoriten nieder

1 Die Fußballer des TSV Berkheim freuen sich über den ersten Sieg in der Bezirksliga. Foto: /Herbert Rudel

Es gibt wieder einen neuen Spitzenreiter in der Fußball-Kreisliga A. Die TSG Esslingen gewinnt ihr erstes Spiel – und Bezirksligist TSV Köngen bleibt vorne dran.











Link kopiert

Ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten Türkspor Nürtingen findet der Fußball-Bezirksligist TSV Berkheim zu seiner alten Stärke zurück und gewinnt sein erstes Spiel mit 6:1 in einer turbulenten Partie mit acht gelben Karten und zwei roten Karten für den Gegner. Der A-Ligist TSV RSK Esslingen kommt gegen den starken Aufsteiger TB Ruit nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus (siehe Extra-Bericht). In der Kreisliga B 1 drängeln sich drei Teams punktgleich an der Spitze. In der Staffel 2 setzte sich der FV Plochingen II mit dem siebten Sieg und mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze fest.