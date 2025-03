Fußball – Zusammenfassung: TSV Berkheim feiert den zweiten Saisonsieg

1 Die A-Liga-Kicker des TV Hochdorf egalisieren im Derby kurz vor Schluss das Ergebnis. Foto: oh

Der TSV Berkheim siegt in der Bezirksliga überraschend gegen den Sechsten 1. FC Frickenhausen mit 3:1 und der TSV Köngen verteidigt die Spitzenposition. In der Kreisliga A endet das Derby zwischen dem TV Hochdorf und dem Dritten VfB Reichenbach mit einem 2:2-Remis.











Link kopiert

Der TSV Köngen und der FV Plochingen gewannen ihre Spiele in der Fußball-Bezirksliga. Die Köngener punkteten gegen den TSV Oberboihingen und gewannen mit 2:1. Plochingen fertigte den VfL Kirchheim mit 5:0 ab (siehe getrennten Bericht). Der TSV Deizisau erreichte mit Glück in der Nachspielzeit noch ein 3:3-Unentschieden. In der Fußball-Kreisliga A schlug sich die zweite Mannschaft des FV Neuhausen gegen den Favoriten TSV Wendlingen sehr gut und sicherte sich beim unerwarteten 1:1 einen Punkt. Viele Tore gab es in der Fußball-Kreisliga B zu sehen: Der TSV Deizisau II und der TV Nellingen II feierten Kantersiege.