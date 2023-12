1 Der VfB Reichenbach rutscht in der Kreisliga A auf Platz zwei ab. Foto:

In der Kreisliga A bezwingt die TSG Esslingen den TSV Wernau mit 3:1 und übernimmt Tabellenplatz eins.











Sowohl in der Fußball-Bezirksliga als auch in der Kreisliga A waren wieder einige Spiele abgesagt worden, da die Platzverhältnisse nach dem Wintereinbruch am vorletzten Wochenende einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb noch immer nicht zuließen.