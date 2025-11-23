Fußball – Zusammenfassung: TSG Esslingen dreht Spiel in der Nachspielzeit

Es gibt im Amateurfußball viele Absagen. Aber auf einigen Plätzen wird gespielt – teilweise ist es spannend.











Der Frost fordert seinen Tribut: In der Region mussten viele Fußballspiele aufgrund der Platzverhältnisse abgesetzt werden. Die Partien werden, möglicherweise vor dem Ende der Winterpause, neu angesetzt. In der Bezirksliga fand aber ein interessantes Derby statt: Der TSV Denkendorf empfing den TSV Berkheim (siehe nebenstehender Text). Das weitere Derby zwischen dem FV Plochingen und dem TSV RSK Esslingen fiel ebenfalls den Witterungsbedingungen zum Opfer, wie auch in der Kreisliga A das Spiel des Letzten FV Plochingen II gegen den Vorletzten FV Neuhausen II. Auch das Neuhausener Landesligateam spielte nicht. In der A-Liga behält der VfB Reichenbach trotz der Niederlage bereits am Donnerstagabend gegen den VfB Obersslingen /Zell die Tabellenführung – auch weil die Konkurrenten nicht antreten und punkten konnten. Vier von sieben geplanten Partien wurden in der A-Liga nicht angepfiffen. Die TSG Esslingen aber konnte zu ihrer Partie gegen den TV Nellingen antreten – und feierte einen Sieg in der Nachspielzeit. Auch in der Kreisliga B, Staffel 1, kam es zu drei Spielabsetzungen, aber die drei ersten der Tabelle konnten spielen, so auch im Spitzenspiel Erster GFV Odyssia Esslingen gegen den Zweiter TSV Baltmannsweiler, das Odyssia gewann. Die Staffel 2 beherrscht weiterhin der TSV Denkendorf II, aber spannend ist der Kampf um den Relegationsplatz.