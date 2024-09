Fußball – Zusammenfassung: TB Ruit stürzt den Tabellenführer

1 Die Kicker des TB Ruit feiern den überraschenden 3:1-Sieg gegen den bisherigen Tabellenführer TV Unterboihingen. Foto: /Robin Rudel

Kreisliga-A-Aufsteiger TB Ruit siegt in Unterboihingen und macht den TSV Wernau zum neuen Spitzenreiter. In der Bezirksliga bleibt der TSV Berkheim weiter glücklos.











Link kopiert

Der Aufsteiger in die Bezirksliga TSV Berkheim punktete auch am 5. Spieltag wieder nicht. Gegen den Landesliga-Absteiger VfL Kirchheim verloren die Berkheimer knapp mit 1:2 . Auch der FV Plochingen unterlag dem 1. FC Heiningen mit 1:2. Neuer Tabellenführer in der Kreisliga A ist der TSV Wernau nach dem 3:2-Sieg beim TSV Baltmannsweiler. Denn derweil unterlag TV Unterboihingen mit 1:3 dem Überraschungs-Aufsteiger TB Ruit. In der Kreisliga B 1 verlor der TV Nellingen II mit 3:4 beim TSV RSK Esslingen II und somit das erste Spiel. Der FV Plochingen II gewann in der Kreisliga B 2 auch das 5. Spiel – diesmal 7:2 gegen die SGM TSV Lichtenwald/ FC Winterbach.