Fußball-Zusammenfassung: Reichenbach dreht nach der Pause auf

Der TSV Köngen bleibt Tabellenführer. Der SC Altbach und FV Plochingen II sind weiter ungeschlagen.











In der Fußball-Bezirksliga siegte der TSV Köngen gegen den SC Geislingen II knapp mit 1:0 durch ein frühes Tor in der 9. Minute durch Max Schlotterbeck und bleibt Spitzenreiter. Der FV Plochingen unterlag dem TSV Deizisau mit 0:3 (siehe extra Bericht) und ist nun Letzter. Spannend bleibt es auch in der Kreisliga A nach dem 3:1-Sieg im Spitzenspiel des TSV RSK Esslingen gegen den TV Unterboihingen (siehe extra Bericht) und dem Sieg des VfB Reichenbach gegen den TSV Wolfschlugen. In der Kreisliga B, Staffel 1, führt weiterhin der SC Altbach die Tabelle an. In der Staffel 2 setzte sich der FV Plochingen II mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze ab.