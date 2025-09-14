Fußball – Zusammenfassung: Plochingen und Berkheim treten auf der Stelle

1 Die Denkendorfer freuen sich über die zwischenzeitliche 1:0-Führung. Foto: Michael Treutner

Die Fußballer des FV Plochingen holen einen Punkt in Überzahl. TSV Berkheim unterliegt in Faurndau. VfB Reichenbach siegt knapp beim Tabellenletzten.











Link kopiert

Und wieder gab es einen ereignisreichen Spieltag in den unteren Fußballligen der Region. Der FV Plochingen holt in der Bezirksliga am vierten Spieltag seinen ersten Punkt. Der TSV Berkheim verliert auch sein viertes Spiel trotz engagierter Leistung. Der TSV RSK Esslingen gewinnt das Derby gegen den TSV Denkendorf trotz roter Karte und damit das zweite Spiel der Saison. Der VfB Reichenbach und der TV Unterboihingen gewinnen am vierten Spieltag der Kreisliga A auch jeweils ihr viertes Spiel und stehen punktgleich an der Spitze. Weiter ohne Punktgewinn bleibt der Aufsteiger FV Plochingen II. Der TB Ruit ist weiter im Aufwind.