Fußball – Zusammenfassung: Nur der TSV Denkendorf punktet in der Bezirksliga

Nur der TSV Denkendorf punktet in der Bezirksliga

1 Die Heininger jubeln, die TSV-RSK-Spieler laufen in die eigene Hälfte. Foto:

Während der TSV Denkendorf auswärts gewinnt, bleiben der TSV RSK Esslingen, der TSV Berkheim und FV Plochingen punktlos. Der TSV Wendlingen führt indes die Kreisliga A an.











Link kopiert

In der Fußball-Bezirksliga gewann der TSV Denkendorf auch sein zweites Spiel. Dagegen verloren der TSV RSK Esslingen, der FV Plochingen und der TSV Berkheim ihre jeweiligen Heimspiele teils deutlich. Aktuell stehen in der Kreisliga A drei Teams punktgleich an der Spitze. Dagegen führen in den Kreisliga B 1 sowie in der Staffel 2 die mehr oder weniger favorisierten Mannschaften.