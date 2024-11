Fußball-Zusammenfassung: Neue Trainer in Deizisau und Baltmannsweiler, alte Sorgen

Deizisau und Baltmannsweiler verlieren auch nach dem Wechsel auf der Bank. VfBR siegt in Unterzahl.











Zwei neue Besen kehren noch nicht gut: Bezirksligist TSV Deizisau und A-Ligist TSV Baltmannsweiler wechselten auf der Trainerbank – und beide Vereine verloren. Das Spiel in der Bezirksliga Letzter gegen Erster entschied der Tabellenführer für sich. In der Kreisliga A nähern sich der VfB Reichenbach und der TSV Denkendorf dem Tabellenführer. Das Spitzenspiel und Verfolgerduell in der Kreisliga B, Staffel 1, gewann der TSV Scharnhausen, aber auch der Spitzenreiter siegte. Der TSV Notzingen blieb dran am Staffel-2-Primus.