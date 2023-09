Bezirksligist Köngen gewinnt mit 2:0 bei Türkspor Nürtingen. In vielen Spielen geht es sehr spannend zu.











Zum Teil sehr heiße Spiele bei heißem Wetter gab es in den unteren Fußball-Ligen für die Mannschaften aus der Region. Der TSV Köngen spielte 50 Minuten lang in Überzahl und gewann das Bezirksliga-Duell beim Türkspor Nürtingen mit 2:0. Trotz 45-minütiger Überzahl verlor der TV Unterboihingen beim Landesliga-Absteiger 1. FC Heiningen mit 2:5. Aufsteiger TSV Wolfschlugen drehte im Kreisliga-A-Spiel einen 0:2- und 1:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg gegen den TV Hochdorf. Ein aufregendes Spiel sahen auch die Zuschauer in Nellingen: Beim 2:1-Sieg des TVN gegen den VfB Reichenbach gab es in der Schlussphase zwei rote Karten.