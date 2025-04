Fußball – Zusammenfassung: Köngen baut die Siegesserie aus

1 Tor für Geislingen II – für die Deizisauer wird es im Abstiegskampf immer schwerer. Foto: /Herbert Rudel

Durch den fünften Erfolg nacheinander verteidigte der TSV Köngen die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga. Für den FV Plochingen und den TSV Deizisau wird die Lage im Abstiegskampf nach den neuerlichen Pleiten immer prekärer. Der TSV Berkheim dagegen schöpft neue Hoffnung nach dem Sieg bei Türkspor Nürtingen. In den B-Ligen gab es an der Spitze jeweils keine Veränderung.