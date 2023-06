1 Gleich gibt es den Meisterwimpel: Der Bezirksligameister läuft ein. Foto: /Herbert Rudel

Knapp 5,5 Kilometer Luftlinie trennen nächste Woche die vier Aufstiegsaspiranten in der B 2 von Freude und Frust.















In der Fußball-Bezirksliga stand der Aufstieg des FC Esslingen ebenso fest wie der des TSV Wolfschlugen in der Kreisliga B 1. Dagegen waren und sind die Entscheidungen um den Aufstiegsrelegationsplatz zwei in allen Ligen der Region noch nicht entschieden – was Spannung auch noch am letzten Spieltag am kommenden Samstag verspricht.