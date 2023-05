1 Der Tabellenführer der Kreisliga A TSV Unterboihingen verliert überraschend beim TSV Wernau. Foto:

Der FC Esslingen marschiert weiter vorne weg. In der Kreisliga A gelingt dem TSV Wernau ein Coup gegen den Spitzenreiter TSV Unterboihingen.















Nachdem der Zweitplatzierte der Fußball-Bezirksliga VfL Kirchheim schon am Freitag im Spiel gegen den TSV Weilheim schwächelte und nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus kam, marschiert der FC Esslingen munter weiter. Derweil verlor der FV Neuhausen auswärts gegen den TV Neidlingen und bringt ungewollt noch mal Spannung in den Abstiegskampf – in den gleich mehrere Vereine verstrickt sind. Das Verfolgerduell in der Kreisliga A zwischen dem VfB Reichenbach und dem TSV RSK Esslingen hielt, was es im Vorfeld versprochen hatte: Ein umkämpfte und hitzige Partie.