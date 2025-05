Fußball – Zusammenfassung: FV Plochingen II holt sich den Meistertitel

1 Abklatschen nach dem 4:1-Sieg gegen den TSV Köngen II: Der FVP II feiert den Meistertitel in der B-2-Liga – und den Aufstieg. Foto: Herbert Rudel

Spitzenreiter FV Plochingen II ist in der Fußball-Kreisliga-B-2 nicht mehr einzuholen. Auch der FVP siegt in der Bezirksliga, Berkheim verspielt indes fast eine 4:0-Führung.











Link kopiert

Spitzenreiter TSV Köngen verlor beim FV Plochingen und machte die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga wieder richtig spannend. Denn der 1. FC Eislingen gewann sein Auswärtsspiel und hat auf Köngen nur noch zwei Punkte Abstand. Mit einem Sieg machte der TSV Berkheim es auch unten in der Tabelle noch einmal spannend. In der Kreisliga A gewann der VfB Reichenbach und bleibt Verfolger vom TSV Denkendorf, der den Relegationsplatz zwei belegt. Die Kreisliga B, Staffel 2, hat indes seinen Meister gefunden, den FV Plochingen II.