1 Georgios Kaligiannidis setzt in Neuhausen den Schlusspunkt. Foto: /Robin Rudel

FVP besiegt TSV Oberboihingen 4:1 – Spannendes 3:3 zwischen TSV Köngen und 1. FC Heiningen – Auch FVP II siegt.















Link kopiert

Es war ein erfolgreicher Sonntag für die Fußball-Bezirksligisten aus der Region: Vier Siege und ein Unentschieden war die Ausbeute am 2. Spieltag. Der TSV Wolfschlugen setzte sich nach seinem zweiten hohen Sieg an die Tabellenspitze der Kreisliga A. Auch der ASV Aichwald und der VfB Oberesslingen/Zell feierten den zweiten Sieg. Der TB Ruit, Mitfavorit in der Kreisliga B, Staffel 2, kommt langsam in die Gänge.