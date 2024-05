Fußball – Zusammenfassung: FV Neuhausen II steht als erster Meister fest

1 Bis auf in der Kreisliga B 1 bleibt das Rennen um den Aufstieg in den Fußball-Amateurligen der Region noch spannend. Foto: oh

Bezirksligist FV Neuhausen dreht das Spiel in Kuchen. Derweil steht der TSV RSK Esslingen als Absteiger fest. In der Kreisliga B 1 feiert der FV Neuhausen II den vorzeitigen Aufstieg in die Kreisliga A.











Mit dem FV Neuhausen II steht der erste Meister der Fußballligen der Region fest. Die Mannschaft von Coach Daniel Schlüter ist Meister der Kreisliga B 1 und steigt in die Kreisliga A auf. Das erste Neuhausener Team strebt indessen ebenfalls den Aufstieg an. Das Spiel in der Bezirksliga beim FTSV Kuchen gewann der FVN mit 3:2 nach einem 1:2-Rückstand. Absteigen aus der Bezirksliga müssen neben dem FTSV Kuchen auch die zwei Aufsteiger TSV RSK Esslingen und TV Unterboihingen, der schon länger als Absteiger feststand.