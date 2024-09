Fußball – Zusammenfassung: FV Neuhausen II sorgt für die Überraschung des Spieltags

1 Die Köngener Kicker bleiben auch im dritten Spiel unter dem neuen Spielertrainer Domenic Brück siegreich. Foto: oh

Die Kreisliga-A-Fußballer des FV Neuhausen II gewinnen gegen den TSV Denkendorf mit 4:2. In der Bezirksliga steht der TSV Köngen nach drei Spieltagen ganz oben.











Link kopiert

Der TSV Köngen ist in der Bezirksliga weiterhin siegreich. Die Partie gegen den TSV Jesingen endete überlegen mit 5:0 und brachte die Köngener an die Tabellenspitze (siehe gesonderten Bericht). Der TSV Denkendorf, der vergangene Woche überlegen gegen den TSV Hochdorf gewann, musste eine kräftige Schlappe hinnehmen. Gegen die zweite Mannschaft des FV Neuhausen verloren die Denkendorfer mit 2:4 und rutschten auf Tabellenplatz drei ab. In der Kreisliga B gab es auch an diesem Spieltag wieder viele Tore.