FC Esslingen ist so gut wie sicher in der Landesliga

In der Bezirksliga siegt der FV Neuhausen deutlich mit 9:0 gegen Absteiger TSV Weilheim – derweil dreht der FV Plochingen zuhause die Partie gegen den TSV Jesingen. Weiter spannend bleibt es an der Spitze der B-Ligen.















So viele Tore wird der VfL Kirchheim in drei Spielen wohl nicht mehr aufholen – und so kann dem FC Esslingen drei Spieltage vor dem Ende der Bezirksliga-Saison zum Meistertitel und zum Aufstieg in die Landesliga gratuliert werden. Während die Esslinger mit einem 7:1-Sieg ihre Heimaufgabe souverän erledigten, verlor Verfolger Kirchheim beim 1. FC Eislingen mit 1:3. Bei neun Punkten Vorsprung und dem um 43 Treffer besseren Torverhältnis kann das Team von Coach Christian Ehrenberg den Aufstieg schon feiern. Der FV Neuhausen gewann indes mit 9:0 beim Absteiger TSV Weilheim und kletterte auf Platz zehn.