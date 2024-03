Fußball – Zusammenfassung: Es bleibt weiter spannend an der Spitze

1 Weiter erfolgreich in der Bezirksliga ist der FV Neuhausen. Foto: oh

Ein „bockelhartes Spiel“ für die Fußballer des FV Plochingen, die Erfolgswelle des TSV Köngen ist vorerst gestoppt und der TV Unterboihingen kassiert eine herbe Niederlage.











Link kopiert

In den Fußballligen der Region bleibt es weiter sehr spannend – sei es um den Aufstieg oder auch gegen den Abstieg. Weiter erfolgreich in der Bezirksliga ist der FV Neuhausen (siehe Extra-Bericht). Das Gegenteil zeigte der zuletzt aufstrebende TSV Köngen. In der Kreisliga A setzte sich der VfB Reichenbach etwas ab (siehe nebenstehenden Bericht). Zwei, vielleicht sogar drei Teams, buhlen in der Kreisliga B, Staffel 1, um den Aufstiegsplatz. In der Staffel 2 hat sich der TB Ruit auf den Tabellenplatz eins gesetzt.