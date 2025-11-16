Fußball – Zusammenfassung: Erste Niederlage für Odyssia Esslingen
Getümmel im Mittelfeld: Der VfBOEZ hat gegen Sirnau die Oberhand. Foto: Michael Treutner

Der GFV Odyssia Esslingen bleibt trotz Pleite Tabellenführer der Kreisliga B 1. Bezirksligist Berkheim verliert und Denkendorf kassiert eine späte, unglückliche Niederlage.

Durchwachsene Ergebnisse erlebten die Vereine der Region in der Fußball-Bezirksliga: Ein Sieg, eine unglückliche und eine klare Niederlage. In der Kreisliga A bleibt es auch nach diesem Spieltag weiter sehr eng und spannend an der Spitze der Tabelle – wie auch am Ende. Mehr Spannung in der Tabellenregion ganz oben in der Kreisliga B 1 gibt es nach der ersten Saisonniederlage des GFV Odyssia Esslingen. Souveräner Tabellenführer der Staffel 2 mit dem neunten Sieg im neunten Spiel bleibt der TSV Denkendorf II.

