1 Der FCE ist weiter auf Meisterschaftskurs. Foto: dpa

Der FC Esslingen gewinnt das Bezirksliga-Spitzenspiel in Eislingen und A-Ligist Unterboihingen baut die Tabellenführung weiter aus.















Der FC Esslingen marschiert in der Bezirksliga weiter in Richtung Meisterschaft. Auch in der Kreisliga A steht Primus TV Unterboihingen weiter souverän ganz oben in der Tabelle. Der erste Verfolger TSG Esslingen bleit dagegen ohne Punkte.